Акции Virgin Orbit рухнули на 28% после подачи заявления о банкротстве

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2023, 15:25 Читати українською

Акции Virgin Orbit рухнули на 28% после подачи заявления о банкротстве

Котировки аэрокосмической компании Virgin Orbit в моменте упали на 27,84%, до $0,14 за бумагу. Цена одной акции достигла $0,144, свидетельствуют данные торгов на премаркете NASDAQ. Это на 25,73% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Котировки аэрокосмической компании Virgin Orbit в моменте упали на 27,84%, до $0,14 за бумагу.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина распродажи

Распродажа в бумагах началась после сообщения о том, что Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт при этом заявил, что созданная технология запуска сделает компанию привлекательной для потенциальных покупателей.

Читайте: Virgin Orbit Брэнсона подала на банкротство

Активы Virgin Orbit оцениваются в $243 млн, в то время как задолженность по состоянию на 30 сентября прошлого года достигала $153,5 млн.

Компания получит от Virgin Investments Ричарда Брэнсона финансирование в размере $31,6 млн, чтобы продолжить поиск потенциальных покупателей.

Virgin Orbit, основанная в 2017 году, специализируется на запуске спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и государственных компаний. Всего за время своей деятельности Virgin Orbit успешно запустила 33 спутника.

Напомним

В середине января компания провела свой первый запуск ракеты за пределами США. Планировалось, что ракета LauncherOne выведет с территории Великобритании на орбиту девять мини-спутников, однако в итоге достичь орбиты не удалось. После сообщения о неудачном запуске котировки Virgin Orbit рухнули на 30%.

Еще одна массовая распродажа в акциях компании случилась в конце марта — бумаги рухнули более чем на 25%. Катализатором падения стали новости о том, что Virgin Orbit не смогла найти финансирование для своей работы и вынуждена продлить неоплачиваемый отпуск для своих сотрудников, в который они были отправлены в середине прошлого месяца. Virgin Orbit пыталась привлечь средства в течение нескольких месяцев, притом что сам Брэнсон больше не желал финансировать ее, пишет CNBC.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 апреля 2023, 16:17
#
Печалька
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают neverice, Алексей Альбещенко и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами