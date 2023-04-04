Котировки аэрокосмической компании Virgin Orbit в моменте упали на 27,84%, до $0,14 за бумагу. Цена одной акции достигла $0,144, свидетельствуют данные торгов на премаркете NASDAQ. Это на 25,73% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Акции Virgin Orbit рухнули на 28% после подачи заявления о банкротстве
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Причина распродажи
Распродажа в бумагах началась после сообщения о том, что Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт при этом заявил, что созданная технология запуска сделает компанию привлекательной для потенциальных покупателей.
Активы Virgin Orbit оцениваются в $243 млн, в то время как задолженность по состоянию на 30 сентября прошлого года достигала $153,5 млн.
Компания получит от Virgin Investments Ричарда Брэнсона финансирование в размере $31,6 млн, чтобы продолжить поиск потенциальных покупателей.
Virgin Orbit, основанная в 2017 году, специализируется на запуске спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и государственных компаний. Всего за время своей деятельности Virgin Orbit успешно запустила 33 спутника.
Напомним
В середине января компания провела свой первый запуск ракеты за пределами США. Планировалось, что ракета LauncherOne выведет с территории Великобритании на орбиту девять мини-спутников, однако в итоге достичь орбиты не удалось. После сообщения о неудачном запуске котировки Virgin Orbit рухнули на 30%.
Еще одна массовая распродажа в акциях компании случилась в конце марта — бумаги рухнули более чем на 25%. Катализатором падения стали новости о том, что Virgin Orbit не смогла найти финансирование для своей работы и вынуждена продлить неоплачиваемый отпуск для своих сотрудников, в который они были отправлены в середине прошлого месяца. Virgin Orbit пыталась привлечь средства в течение нескольких месяцев, притом что сам Брэнсон больше не желал финансировать ее, пишет CNBC.
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