Акции Virgin Orbit рухнули на 28% после подачи заявления о банкротстве

Распродажа в бумагах началась после сообщения о том, что Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт при этом заявил, что созданная технология запуска сделает компанию привлекательной для потенциальных покупателей.

Активы Virgin Orbit оцениваются в $243 млн, в то время как задолженность по состоянию на 30 сентября прошлого года достигала $153,5 млн.

Компания получит от Virgin Investments Ричарда Брэнсона финансирование в размере $31,6 млн, чтобы продолжить поиск потенциальных покупателей.