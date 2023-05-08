Allianz предупредил инвесторов об угрозе новой финансовой катастрофы

Главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран порекомендовал инвесторам подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой «финансовой катастрофы». Об этом сообщил Bloomberg.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит экономист «У нас есть все составляющие так называемого момента Мински», — рассказал он в интервью Bloomberg Television. Субран не исключает стремительного падения цен на активы, поскольку инвесторы, ранее скупавшие их на заемные средства, могут оказаться не в состоянии обслуживать свои долги.

«Конечно, ситуация на рынке коммерческой недвижимости и „порочный круг“ в региональных банках в США вызывают серьезное беспокойство», — сказал он. Однако его также беспокоит неверная оценка корпоративного кредитного риска. Кроме того, еще одним фактором могут стать проблемы у небанковских финансовых посредников, таких как хедж-фонды и пенсионные фонды. Читайте: В JPMorgan предупредили о возможном «моменте Мински» на фондовом рынке

Ужесточение денежно-кредитной политики некоторыми крупными центробанками вызвало нынешнюю напряженность на рынках, однако дело не только в этом, рассказал Субран. «Проблема для всех сейчас — очень резкое ужесточение денежно-кредитной политики, но есть еще один фактор — неправильное управление рисками, — сказал он. — Новая финансовая катастрофа может произойти в банковском секторе, она также может произойти из-за некоторых специализированных хедж-фондов, которые работают в сфере коммерческой недвижимости, или произойти сразу из-за сочетания этих двух факторов».

По словам эксперта Allianz, в ближайшее время инвесторов на рынках ждет высокая волатильность. «Мы не думаем, что переживаем ремейк мирового финансового кризиса 2008 года», — сказал он. Однако, по мнению Субрана, резкие движения на рынке будут более частыми в следующие несколько месяцев. Он также сообщил, что ожидает начала рецессии в США во второй половине года. Напомним

Людовик Субран не первый, кто предупреждает о возможности наступления «Момента Мински» с тех пор, как в марте началась череда банкротств американских банков.