Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, вводимых через пандемию COVID-19. Об этом во время общения с журналистами заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина .
В Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине. Проводят аудит
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Отмена карантина
По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина.
Но мгновенно отменить его нельзя из-за экономических факторов.
«Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен из такого числа», — уточнил министр.
Напомним
25 апреля правительство Украины приняло решение продлить карантин в стране до 30 июня 2023 года. Также был продлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.
5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение, введенное через COVID-19.
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