В Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине. Проводят аудит

Отмена карантина

По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина.

Но мгновенно отменить его нельзя из-за экономических факторов.

«Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен из такого числа», — уточнил министр.