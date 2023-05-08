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8 мая 2023, 16:09 Читати українською

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу, который был прекращен 1 мая, когда в стране начались продолжительные праздники и не было необходимости в дополнительной энергии. Об этом сообщает ExPro.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу, который был прекращен 1 мая, когда в стране начались продолжительные праздники и не было необходимости в дополнительной энергии.
Фото: resourcegroup.com.ua

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По данным аукционной платформы Укрэнерго, предложенная пропускная способность электроэнергии в Польшу на часы «вечернего пика» сокращена до 0 МВт, на оставшиеся часы установлена на уровне 75 МВт. Сечение выкупает только одна компания — «ДТЭК Западэнерго».

В целом планируемый объем экспорта в Польшу на 8 мая составляет 1225 МВт-ч, что почти на одном уровне с объемами поставок в Молдову на эти сутки (1201 МВт-ч).

Читайте: Словакия прекращает импортировать электроэнергию из Украины. Что случилось

На выходных вырос импорт электроэнергии: получено 336 МВт-ч из Молдовы и 983 МВт-ч из Словакии.

Общий объем импорта электроэнергии с начала мая составляет 2000 МВт-ч, экспорта — 12200 МВт-ч.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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