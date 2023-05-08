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8 мая 2023, 14:54 Читати українською

Международные доноры в 2022 году предоставили Украине $14,5 миллиарда (инфографика)

Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года.
Фото: mof.gov.ua

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Кто и сколько предоставил Украине

  • Соединенные Штаты — $11,7 млрд (гранты);
  • Всемирный Банк — $1,22 млрд (кредиты);
  • Великобритания — $1 млрд (кредитные гарантии);
  • Италия — $200,5 млн (кредит);
  • Германия — $51,5 млн (гранты);
  • Испания — $50,1 млн (грант);
  • Финляндия — $21,3 млн (грант);
  • Ирландия — $21,1 млн (грант);
  • Швейцария — $10,3 млн (грант);
  • Бельгия — $3,1 млн (грант);
  • Литва — $3,2 млн (грант);
  • Исландия — $1,6 млн (грант);
  • Дания — $30,9 млн (кредитные гарантии).

Читайте: Украина получила 189,32 миллиона евро от Всемирного банка

Всего в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:

  • пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);
  • пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);
  • жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);
  • пособия при рождении ребенка для 750 тыс. семей (8,9 млрд грн);
  • зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).

«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта PEACE in Ukraine Всемирного банка стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров является нашим главным активом. Конструктивное сотрудничество с командами Всемирного Банка и USAID помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Игорь УА
Игорь УА
8 мая 2023, 17:00
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Спасибо тебе Господи что дал нам таких щедрых и могущественных союзников!
Ну, а сейчас набегут в комменты кацапы: долги, как отдавать, тарифы, зубожиння, гав-гав… :)
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