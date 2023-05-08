Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Международные доноры в 2022 году предоставили Украине $14,5 миллиарда (инфографика)
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Кто и сколько предоставил Украине
- Соединенные Штаты — $11,7 млрд (гранты);
- Всемирный Банк — $1,22 млрд (кредиты);
- Великобритания — $1 млрд (кредитные гарантии);
- Италия — $200,5 млн (кредит);
- Германия — $51,5 млн (гранты);
- Испания — $50,1 млн (грант);
- Финляндия — $21,3 млн (грант);
- Ирландия — $21,1 млн (грант);
- Швейцария — $10,3 млн (грант);
- Бельгия — $3,1 млн (грант);
- Литва — $3,2 млн (грант);
- Исландия — $1,6 млн (грант);
- Дания — $30,9 млн (кредитные гарантии).
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Всего в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:
- пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);
- пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);
- жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);
- пособия при рождении ребенка для 750 тыс. семей (8,9 млрд грн);
- зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).
«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта PEACE in Ukraine Всемирного банка стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров является нашим главным активом. Конструктивное сотрудничество с командами Всемирного Банка и USAID помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
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Комментарии - 1
Ну, а сейчас набегут в комменты кацапы: долги, как отдавать, тарифы, зубожиння, гав-гав… :)