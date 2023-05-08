Международные доноры в 2022 году предоставили Украине $14,5 миллиарда (инфографика)

Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Кто и сколько предоставил Украине

Соединенные Штаты — $11,7 млрд (гранты);

Всемирный Банк — $1,22 млрд (кредиты);

Великобритания — $1 млрд (кредитные гарантии);

Италия — $200,5 млн (кредит);

Германия — $51,5 млн (гранты);

Испания — $50,1 млн (грант);

Финляндия — $21,3 млн (грант);

Ирландия — $21,1 млн (грант);

Швейцария — $10,3 млн (грант);

Бельгия — $3,1 млн (грант);

Литва — $3,2 млн (грант);

Исландия — $1,6 млн (грант);

Дания — $30,9 млн (кредитные гарантии).

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Всего в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:

пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);

пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);

жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);

пособия при рождении ребенка для 750 тыс. семей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).

«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта PEACE in Ukraine Всемирного банка стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров является нашим главным активом. Конструктивное сотрудничество с командами Всемирного Банка и USAID помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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