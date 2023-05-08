В течение апреля украинцы приобрели наибольшее в этом году количество подержанных авто, ввезенных из-за рубежа — 15,3 тысячи, что почти на 8% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает «Укравтопром».
В апреле украинцы приобрели наибольшее количество б/у иномарок. Самые популярные авто
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Что выбирали украинцы
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто — 45%. Далее следуют дизельные авто — 36%, электромобили — 11%, авто с ГБО — 5% и «гибриды» — 3%.
Средний возраст подержанных авто, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 11 лет.
Самым популярным автомобилем остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели. На втором месте разместился Volkswagen Golf — 1180 штук, а на третьем — Skoda Octavia — 794 штук.
Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Passat и Ford Focus — 694 и 377 штук соответственно.
Также в топ-10 апреля вошли: Nissan Leaf — 366 ед; Nissan Qashqai — 337 ед.; VW Touran — 320 ед; Skoda Fabia — 277 ед; Audi A4 — 270 ед.
В целом с начала года свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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Комментарии - 4
Конкретно — не просто по моделям, а по ВОЗРАСТУ и году выпуска — вот она статистика -сразу видно и ценовой порядок и соответственно и можно говорить о платежеспособности покупателя.
Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.
Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:
10. Nissan Qashqai.
9. Renault Kadjar.
8. Renault Captur.
7. Suzuki Ignis.
6. Skoda Yeti.
5. Mazda CX-5.
4. Dacia/Renault Duster.
3. Hyundai Tucson.
2. Kia Sportage.
1. Suzuki Vitara.