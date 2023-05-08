В апреле украинцы приобрели наибольшее количество б/у иномарок. Самые популярные авто

В течение апреля украинцы приобрели наибольшее в этом году количество подержанных авто, ввезенных из-за рубежа — 15,3 тысячи, что почти на 8% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Что выбирали украинцы

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто — 45%. Далее следуют дизельные авто — 36%, электромобили — 11%, авто с ГБО — 5% и «гибриды» — 3%.

Средний возраст подержанных авто, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 11 лет.

Самым популярным автомобилем остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели. На втором месте разместился Volkswagen Golf — 1180 штук, а на третьем — Skoda Octavia — 794 штук.

Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Passat и Ford Focus — 694 и 377 штук соответственно.

Также в топ-10 апреля вошли: Nissan Leaf — 366 ед; Nissan Qashqai — 337 ед.; VW Touran — 320 ед; Skoda Fabia — 277 ед; Audi A4 — 270 ед.

В целом с начала года свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.

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