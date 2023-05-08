Индекс S&P 500 снова оказался на грани падения — Bloomberg

Крах First Republic Bank усилил опасения по поводу платежеспособности региональных кредиторов и инвесторы начали продавать акции финансовых учреждений, в результате чего финансовый индекс S&P 500 снова оказался на грани падения ниже своего пика 2007 года. Об этом пишет Bloomberg .

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Падение S&P 500

«С января 2021 финансовый индекс находится выше максимума 2007 года. Если бы он сейчас пробил этот барьер, это стало бы зловещим сигналом для всего фондового рынка», — считает менеджер хедж-фондов Джим Роппель, основатель Roppel Capital Management.

По словам аналитиков, это может повлечь за собой дополнительное давление на банки, заставив их сохранять капитал и сокращать кредитование, что еще больше ухудшит экономику, которая уже находится под угрозой рецессии после резкого повышения процентных ставок Федеральным резервом в течение последних 14 месяцев.

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