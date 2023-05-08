Курс валют на 8 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 8 мая, курс доллара на наличном рынке по покупке и продаже снизился на 10 копеек. Евро в покупке не изменилось, в продаже потеряло 5 копеек.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,75 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 41,40−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,40−40,79 грн/евро.

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