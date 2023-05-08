Война не остановила бизнес: В Украине открывается больше новых дел, чем закрывается

На начало апреля 2023 года количество зарегистрированных фопов составляет почти 2 миллиона, а компаний — более 1,2 миллиона. Следует отметить, что закрытые фопы за этот год были полностью компенсированы новыми открытыми делами. А количество вновь зарегистрированных компаний в 5,6 раз перекрывает численность прекративших работу бизнесов. Об этом сообщает Опендатабот.

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Что происходит

Несмотря на все кризисы, вызванные боевыми действиями и массовыми блекаутами, первый год полномасштабной войны не стал рекордным по количеству закрытых дел. По состоянию на начало апреля 2023 за год было закрыто 203 921 фоп. В предыдущие годы в среднем в Украине закрывалось 260 тысяч фопов в год.

Важно, что количество вновь открытых дел с остатком перекрывает численность прекративших работу бизнесов. За тот же период было зарегистрировано 208 936 новых фопов.

В противоположность малому и среднему бизнесу количество новых компаний значительно превысило численность закрытых дел. За время войны было зарегистрировано более 32 тысяч компаний, а прекратили работу и стали неактивными 5 728 бизнесов.

По состоянию на начало апреля 2023 г. в Украине зарегистрировано 1,9 млн фоп и 1,2 млн компаний.

Напомним

С начала полномасштабной войны и почти до конца марта Единый государственный реестр не работал — так что ни зарегистрировать новое дело, ни закрыть существующее в юридическом поле было невозможно. Все приведенные в материале данные касаются периода с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года.

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