Bloomberg: подразделение Alibaba готовится к IPO в США

Международное подразделение онлайн-торговли китайской компании Alibaba рассматривает первичное публичное размещение на американской бирже. Размер возможного IPO пока не определен. Аналитики оценили стоимость подразделения в $39 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Международное подразделение в сфере онлайн-торговли Alibaba Group, в которое входят AliExpress и Lazada, готовится к IPO на бирже США.

По данным агентства, проведение первичного публичного размещения только на стадии обсуждения и его объем пока не определен. Alibaba ведет переговоры с несколькими банками, которые могут помочь провести IPO в 2024 году.

Подразделение, ранее называвшееся Alibaba International Digital Commerce Group (IDCG), включает в себя AliExpress, Lazada, Trendyol, Daraz и маркетплейс для бизнеса Alibaba.com. Эксперты оценивают подразделение в $29-$39 млрд.

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В конце марта Alibaba объявила о разделении на шесть бизнес-групп — они будут заниматься независимым привлечением средств и проводить собственные IPO. В каждой из групп будет собственный гендиректор и совет директоров. Реорганизация станет самой значительной в истории Alibaba.

Листинг в США поможет подразделению Alibaba привлечь деньги от глобальных инвесторов, которые опасаются вкладывать деньги в Китай напрямую. Bloomberg направил запрос в IDCG. В компании сказали, что в настоящее время план IPO отсутствует.

Другие подразделения Alibaba создают дополнительные компании. Логистическое подразделение Alibaba Cainiao Network Technology и сеть продуктовых магазинов Freshippo готовятся к IPO в Гонконге. Cainiao Network Technology может провести первичное публичное размещение в конце 2023 года.

В конце апреля заявку на проведение IPO в США подал британский производитель чипов Arm. Компания рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд.

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