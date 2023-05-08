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8 мая 2023, 8:41 Читати українською

Количество трудоустроенных украинцев за год выросло на 8% — исследование

Количество трудоустроенных украинцев выросло на 8% по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Общественно-политические настроения во время полномасштабного вторжения войск российской федерации на территорию Украины», сообщает Укринформ.

Количество трудоустроенных украинцев выросло на 8% по сравнению с апрелем 2022 года.
Фото: delo.ua

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Согласно результатам исследования, в настоящее время 61% респондентов сообщают, что трудоустроены. В апреле 2022 года работали 53% опрошенных граждан.

Процент имеющих работу и работающих по сравнению с прошлым годом вырос с 32% до 51%.

Логическое последствие такой динамики — улучшение стабильности доходов граждан. Так, сейчас 87% трудоустроенных респондентов утверждают, что получают заработную плату, тогда как в апреле 2022 года таких было 70%.

В то же время в результатах исследования говорится, что в настоящее время 36% респондентов — не трудоустроены, что на 5% меньше, чем в апреле 2022 года.

Методика исследования

В рамках проекта Градус общества во время войны компания Gradus Research провела восемь волн исследования настроений украинцев во время войны. Восьмая волна опроса состоялась 24−25 апреля 2023 года. Во время нее 1000 респондентов заполнили анкету в специальном мобильном приложении.

Целевой группой исследования являются мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах Украины с населением 50 тысяч жителей и более.

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Источник: Минфин
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