Министерство юстиции США расследует дело по крупнейшей в мире криптобирже Binance, которая могла помогать россиянам обходить санкции США. Об этом сообщает Bloomberg.
Минюст США подозревает Binance в помощи россиянам с обходом санкций — Bloomberg
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Подозрение США
Binance использовалась для перевода средств россиянами, чтобы обойти санкции США.
Отдел национальной безопасности Минюста США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину, отмечает агентство, ссылаясь на пятерых людей, знакомых с этим вопросом.
Кроме того, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы решить предварительные жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана до того, как были введены жесткие меры по контролю за соблюдением законодательства.
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Заявление Binance
В своем заявлении компания уверяет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
В прошлом году Binance заявила, что закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства.
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