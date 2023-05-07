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7 мая 2023, 12:08 Читати українською

Минюст США подозревает Binance в помощи россиянам с обходом санкций — Bloomberg

Министерство юстиции США расследует дело по крупнейшей в мире криптобирже Binance, которая могла помогать россиянам обходить санкции США. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство юстиции США расследует дело по крупнейшей в мире криптобирже Binance, которая могла помогать россиянам обходить санкции США.

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Подозрение США

Binance использовалась для перевода средств россиянами, чтобы обойти санкции США.

Отдел национальной безопасности Минюста США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину, отмечает агентство, ссылаясь на пятерых людей, знакомых с этим вопросом.

Кроме того, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы решить предварительные жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана до того, как были введены жесткие меры по контролю за соблюдением законодательства.

Читайте: Binance запретила россиянам покупать доллары и евро из-за P2P

Заявление Binance

В своем заявлении компания уверяет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

В прошлом году Binance заявила, что закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
bonv
bonv
7 мая 2023, 13:09
#
Не дає жити владі крипта:)
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