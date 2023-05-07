Минюст США подозревает Binance в помощи россиянам с обходом санкций — Bloomberg

Подозрение США

Binance использовалась для перевода средств россиянами, чтобы обойти санкции США.

Отдел национальной безопасности Минюста США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину, отмечает агентство, ссылаясь на пятерых людей, знакомых с этим вопросом.

Кроме того, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы решить предварительные жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана до того, как были введены жесткие меры по контролю за соблюдением законодательства.

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Заявление Binance

В своем заявлении компания уверяет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

В прошлом году Binance заявила, что закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства.

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