Украинский лоукостер SkyUp выходит на рынок ЕС

Украинский лоукостер SkyUp получил необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировал свой офис на Мальте, что позволит открыть регулярные рейсы из Европы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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SkyUp MT получила сертификат эксплуатанта (AOC), сертификат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) и лицензию на выполнение рейсов (AOL). Кроме того, компания зарегистрировала свой офис на территории Мальты, то есть государства-члены ЕС.

Благодаря этому авиаперевозчик сможет выполнять контракты на условиях ветлиза (передачи самолета в аренду другой авиакомпании вместе с экипажем — ред.), а в перспективе — открывать регулярные рейсы из Европы.

«Получение сертификата AOC и лицензии AOL является важным этапом полноценного развертывания деятельности SkyUp MT в Европе. О дальнейших шагах сообщим впоследствии», — отметили в компании.

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Новая авиакомпания уже зарегистрировала первый самолет. Им стал Boeing 737−800 2011 выпуска с комплектацией салона на 189 мест. В компании говорят, что ранее этот самолет был частью флота SkyUp Airlines и имеет надпись The Power of Freedom, которую нанесли в рамках партнерства с фандрейзинговой платформой UNITED24.

До конца 2023 года SkyUp MT планирует получить еще самолеты, однако они будут не из флота украинского SkyUp, а поступят по новым контрактам.

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