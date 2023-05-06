Украина и Литва приступают к упрощенному обмену водительских удостоверений, что не предусматривает дополнительных экзаменов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Украинское водительское удостоверение можно обменять в Литве без экзаменов
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Соглашение, необходимое для упрощенного обмена украинских водительских удостоверений в Литве, в пятницу одобрил Кабинет министров.
Шмыгаль отметил, что обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов.
Для обмена необходимо будет подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительной медицинской справке.
Напомним
«Минфин» писал, что украинское водительское удостоверение с 31 марта можно обменять в Германии. В Берлине заработало обособленное подразделение ГП «Документ».
Источник: Минфин
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