Украинское водительское удостоверение можно обменять в Литве без экзаменов

Украина и Литва приступают к упрощенному обмену водительских удостоверений, что не предусматривает дополнительных экзаменов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

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Соглашение, необходимое для упрощенного обмена украинских водительских удостоверений в Литве, в пятницу одобрил Кабинет министров.

Шмыгаль отметил, что обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Для обмена необходимо будет подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительной медицинской справке.

Напомним

«Минфин» писал, что украинское водительское удостоверение с 31 марта можно обменять в Германии. В Берлине заработало обособленное подразделение ГП «Документ».