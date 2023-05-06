Движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей осложнено из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Польские водители заблокировали движение грузовиков через один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной
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Утром четверга, 4 мая, польская сторона приостановила оформление грузовых автомобилей как на выезд из Украины, так и на въезд. На въезд в Украину польские пограничники пропускаются только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными.
Пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу, отмечают в министерстве и отмечают, что блокирование границы влечет за собой критическую для экспорта ситуацию.
Забастовка
Причина — в забастовке польских перевозчиков перед пунктом пропуска «Дорогуск». В частности, протестующие требуют вернуть разрешения на проведение международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков на въезде в Польшу. Такие разрешения были отменены в рамках «транспортного безвиза», заработавшего летом прошлого года между Украиной и ЕС.
Также в требованиях протестующих говорится о применении к украинским перевозчикам экологической нормы Euro4, которая в Украине применяется в отношении польских перевозчиков.
По предварительной информации, забастовка согласована с правоохранительными органами Польши до 24:00 3 июня 2023 года.
Отмечается, что Минвосстановление уже обратилось к польским коллегам с просьбой урегулировать ситуацию.
«Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских чиновников провести соответствующие меры для решения действующей проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.
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Он отметил, что это не первый случай блокирования украинского экспорта до или транзитом через Польшу.
Министерство иностранных дел направило польским коллегам ноту в связи с акцией протеста польских перевозчиков.
По данным «Укртрансбезопасности», по состоянию на 5 мая в общей очереди в пункте пропуска находились 2782 машины, в очереди на ветеринарный контроль — 454.
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