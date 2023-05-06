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6 мая 2023, 11:24 Читати українською

Компания Эштона Кутчера привлекла $243 миллиона для нового фонда инвестиций в искусственный интеллект

Голливудский актер и венчурный инвестор Эштон Кутчер быстро собрал $243 млн для нового фонда инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) своей компании Sound Ventures. Об этом сообщает Bloomberg.

Голливудский актер и венчурный инвестор Эштон Кутчер быстро собрал $243 млн для нового фонда инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) своей компании Sound Ventures.
Фото: facebook.com/Ashton

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Новый фонд Кутчера планирует вложить $243 млн в стартапы с искусственным интеллектом, которые в настоящее время являются самой популярной категорией в технологической отрасли. Портфель уже включает в себя инвестиции в такие популярные ИИ-стартапы, как OpenAI, Stability AI Ltd. и Anthropic.

«Мы собрали фонд примерно за пять недель», — сказал Кутчер в четверг в интервью Bloomberg Television.

Согласно заявлению компании, с новым фондом активы под управлением Sound Ventures LLC из Лос-Анджелеса составляют около $1 млрд.

Эштон Кутчер сказал, что фирма провела опрос своих портфельных компаний, чтобы узнать, как они используют ИИ, и что этот сектор ознаменует собой «следующую абсолютную трансформацию технологий».

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«Мы инвестировали в ИИ последние семь лет, но, когда мы увидели запуск GPT, мы поняли, что это абсолютный прорыв», — сказал Кутчер.

Он признал так называемый цикл ажиотажа, который распространяется на инвестиции в технологии. Кутчер привел в пример недавний ажиотаж с криптовалютой, областью, в которой Sound Ventures также проявляет активность.

По его словам, технология блокчейна, лежащая в основе криптовалюты, имеет ценность в ряде приложений, в то время как «токенизация» во многих областях зашла слишком далеко.

По его словам, регулирование ИИ крайне необходимо, как и в криптоиндустрии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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