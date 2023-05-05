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5 мая 2023, 16:02 Читати українською

Нацбанк назвал причины падения курса доллара в 2023 году

С начала 2023 г. наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

С начала 2023 г.
Фото: bank.gov.ua

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По данным регулятора, ситуация на валютном рынке была неоднородна в течение первого квартала 2023 года. В начале года спрос на валюту оставался высоким, прежде всего, отражая значительные расходы правительства в конце 2022 года.

В дальнейшем спрос постепенно ослаблялся, в частности, благодаря лучшей ситуации в энергетическом секторе. Также существенно снизились объемы чистой покупки банками иностранной валюты в собственную позицию, в первую очередь из-за уменьшения перечислений международным платежным системам, говорится в обзоре.

Кроме того, весной существенно снизились объемы покупки безналичной валюты населением. Уменьшился и спрос на иностранную валюту на наличном рынке, что показало заметное сужение спреда между наличным и официальным курсом (с около 12% в конце декабря 2022 года — до 3,6% в конце марта 2023 года).

Кроме мер НБУ, этому также способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые осуществляли закупки посевного материала, удобрений и горючего для посевной.

«Сужение спреда устраняет рыночные искажения и способствует увеличению поступлений валюты через официальные каналы. Ревальвация наличного курса гривны также поддерживает улучшение курсовых и инфляционных ожиданий», — отметили в НБУ.

По данным регулятора, предложение иностранной валюты на безналичном рынке в значительной степени формировалось предприятиями АПК и сезонным фактором — наступлением сроков уплаты годовых налогов. Однако, общий объем предложения иностранной валюты несколько снизился по сравнению с IV кварталом 2022 года.

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НБУ продолжал балансировать валютный рынок за счет интервенций, объемы которых с начала года заметно уменьшались (с более чем $3 млрд в январе до $1,7 млрд в марте).

«В то же время курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями. Эффективность последних со временем ослабляется, а их ограничительное влияние на экономическую активность — наоборот усиливается. Поэтому проведение валютной либерализации в обозримой перспективе становится все более актуальным. Значительные объемы международной помощи и улучшение ситуации на валютном рынке с начала 2023 года формируют предпосылки постепенного смягчения административных ограничений», — говорится в отчете.

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Источник: Минфин
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