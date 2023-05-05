В Национальном банке прогнозируют расширение дефицита бюджета по итогам года до 26% ВВП с постепенным сужением в дальнейшем. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за апрель 2023 года.
Дефицит государственного бюджета в 2023 году составит более 26% ВВП — НБУ
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«Учитывая значительные затраты на обеспечение обороноспособности и ограниченную из-за последствий войны ресурсную базу дефицит бюджета в 2023 году расширится до более 26% ВВП. В дальнейшем ожидается постепенное сужение дефицита бюджета», — отметил регулятор.
При этом фискальная политика будет оставаться стимулирующей на всем прогнозном горизонте, что, в частности, важно для поддержки послевоенного восстановления экономики.
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Основной источник финансирования
Ожидается, что основным источником финансирования существенного дефицита бюджета в этом году будет международная финансовая помощь.
Одновременно будет расти роль заимствований на внутреннем долговом рынке, в том числе, благодаря увеличению привлекательности государственных ценных бумаг на фоне снижения премии за риск и инфляции.
Также Нацбанк отмечает, что долговая нагрузка в ближайшие годы будет сравнительно умеренной благодаря льготным условиям привлечения новых кредитов.
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-26% - 2023
gdp ≠ not growth.reverse