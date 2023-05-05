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5 мая 2023, 13:14 Читати українською

Дефицит государственного бюджета в 2023 году составит более 26% ВВП — НБУ

В Национальном банке прогнозируют расширение дефицита бюджета по итогам года до 26% ВВП с постепенным сужением в дальнейшем. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» НБУ за апрель 2023 года.

В Национальном банке прогнозируют расширение дефицита бюджета по итогам года до 26% ВВП с постепенным сужением в дальнейшем.
Фото: bank.gov.ua

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«Учитывая значительные затраты на обеспечение обороноспособности и ограниченную из-за последствий войны ресурсную базу дефицит бюджета в 2023 году расширится до более 26% ВВП. В дальнейшем ожидается постепенное сужение дефицита бюджета», — отметил регулятор.

При этом фискальная политика будет оставаться стимулирующей на всем прогнозном горизонте, что, в частности, важно для поддержки послевоенного восстановления экономики.

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Основной источник финансирования

Ожидается, что основным источником финансирования существенного дефицита бюджета в этом году будет международная финансовая помощь.

Одновременно будет расти роль заимствований на внутреннем долговом рынке, в том числе, благодаря увеличению привлекательности государственных ценных бумаг на фоне снижения премии за риск и инфляции.

Также Нацбанк отмечает, что долговая нагрузка в ближайшие годы будет сравнительно умеренной благодаря льготным условиям привлечения новых кредитов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MrDean
MrDean
5 мая 2023, 15:53
#
-40% - 2022
-26% - 2023

gdp ≠ not growth.reverse
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