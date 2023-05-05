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5 мая 2023, 12:37 Читати українською

UBS рассматривает варианты продажи швейцарского подразделения Credit Suisse — Reuters

Холдинг UBS рассматривает варианты продаж швейцарского подразделения Credit Suisse, включая потенциальную сохранность инвестиционно-банковских операций этого подразделения при продаже остальных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Холдинг UBS рассматривает варианты продаж швейцарского подразделения Credit Suisse, включая потенциальную сохранность инвестиционно-банковских операций этого подразделения при продаже остальных.
Фото: psm7.com

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Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что UBS изучает планы продаж Credit Suisse путем первичного публичного размещения акций (IPO) после приобретения меньшего конкурента.

Другой источник рассказал, что эти рассуждения находятся на ранней стадии, поскольку UBS сосредоточена на завершении этого поглощения, и она может не принять окончательного решения о том, проводить ли IPO в течение месяцев.

Оба банка отказались от комментариев.

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UBS пытается завершить спасательное поглощение Credit Suisse при поддержке государства, что позволит создать банковского гиганта, контролирующего общие инвестированные активы на сумму свыше $5 трлн.

Credit Suisse является одним из четырех операционных подразделений кредитора и считается жемчужиной в короне. В 2022 году подразделение сообщило о прибыли до налогообложения в $1,7 млрд.

Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти заявил в среду, что его банк работает над завершением слияния с Credit Suisse до конца мая или в начале июня. Относительно возможной продажи Эрмотти сказал, что все варианты для швейцарского бизнеса рассматриваются.

Напомним

UBS приобрел Credit Suisse за $3,2 млрд в марте 2023 года. Банку грозило банкротство, поэтому швейцарские регулирующие органы организовали соглашение.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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