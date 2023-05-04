Украинцам, которые зарегистрировали компанию за границей и не предоставили уведомление об этом украинской налоговой, грозит штраф свыше 800 000 грн. Об этом сообщает налоговый консультант Александр Зарайский, пишет ain.ua.
Украинцам, которые зарегистрировали компанию за границей и не сообщили ГНСУ, грозит штраф более 800 тысяч
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По его словам, многие ФОПы даже не знают о том, что украинское законодательство обязывает их представлять такую отчетность. При этом проблема может быть достаточно масштабной, ведь из-за войны многие украинские предприниматели начали бизнесы в других странах.
«Для понимания проблемы. Только ко мне, далеко не самому известному и популярному налоговому консультанту, за последний год обратилось около 20 предпринимателей, которые открыли иностранные компании и не подали сообщения об их открытии, потому что не знали об этом», — написал Зарайский.
Речь идет о так называемых КИК (контролируемых иностранных компаниях), закон о которых был принят в 2020 году, в силу он вступил в 2021-м. Однако сроки представления отчетов откладывались в связи с карантином и военным положением.
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Комментарии - 4
Все это похоже на рекламу налогового консультанта.