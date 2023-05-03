ФРС повысила ставку десятый раз подряд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 21:09 Читати українською

ФРС повысила ставку десятый раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 5−5,25% годовых. Это самый высокий уровень ставки за 16 лет и десятое ее повышение подряд.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 5−5,25% годовых.
Фото: Reuters

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорили аналитики

Перед объявлением Financial Times написала, что заседание ФРС проходит в сложный момент для экономики и финансовой системы США, которая за последнее время пережила крушение трех банков. Перед чиновниками ФРС стояла задача вернуть доверие к банковскому сектору. Из-за падения акций нескольких региональных банков после краха First Republic некоторые аналитики допускали, что Федрезерв воздержится от повышения ставки уже 3 мая, отмечает Bloomberg.

Однако инфляция в США остается выше цели ФРС и предыдущие повышения ставки недостаточно повлияли на темпы роста цен, из-за чего большинство аналитиков все же сходились в прогнозах, что ФРС в очередной раз повысит ставку.

Банкопад в США

В начале мая власти Калифорнии закрыли банк First Republic и передали его в управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Она продаст все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы First Republic крупнейшему банку США JPMorgan.

First Republic стал третьим рухнувшим банком в США за последние два месяца после калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank.

Одной из причин проблем банков стало агрессивное повышение ставки ФРС в 2022 году для борьбы с инфляцией — с 0−0,25 до 4,5−4,75%. Значительные объемы активов банки хранили в гособлигациях и ипотечных облигациях, стоимость которых на фоне повышения ставки сильно упала.

В результате стоимость фондирования для банков выросла, маржа снизилась, и они не смогли справиться с оттоком клиентских средств с депозитов.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
3 мая 2023, 21:20
#
21−00 в 10й раз подняли ставку на 25…до 5,25% долар на низом старте…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Qwerty1999, R1sen, Алексей Яковлев и 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами