ФРС повысила ставку десятый раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 5−5,25% годовых. Это самый высокий уровень ставки за 16 лет и десятое ее повышение подряд.

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Что говорили аналитики

Перед объявлением Financial Times написала, что заседание ФРС проходит в сложный момент для экономики и финансовой системы США, которая за последнее время пережила крушение трех банков. Перед чиновниками ФРС стояла задача вернуть доверие к банковскому сектору. Из-за падения акций нескольких региональных банков после краха First Republic некоторые аналитики допускали, что Федрезерв воздержится от повышения ставки уже 3 мая, отмечает Bloomberg.

Однако инфляция в США остается выше цели ФРС и предыдущие повышения ставки недостаточно повлияли на темпы роста цен, из-за чего большинство аналитиков все же сходились в прогнозах, что ФРС в очередной раз повысит ставку.

Банкопад в США

В начале мая власти Калифорнии закрыли банк First Republic и передали его в управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Она продаст все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы First Republic крупнейшему банку США JPMorgan.

First Republic стал третьим рухнувшим банком в США за последние два месяца после калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank.

Одной из причин проблем банков стало агрессивное повышение ставки ФРС в 2022 году для борьбы с инфляцией — с 0−0,25 до 4,5−4,75%. Значительные объемы активов банки хранили в гособлигациях и ипотечных облигациях, стоимость которых на фоне повышения ставки сильно упала.

В результате стоимость фондирования для банков выросла, маржа снизилась, и они не смогли справиться с оттоком клиентских средств с депозитов.

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