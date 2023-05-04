В Норвегии увеличат финансирование украинских беженцев

Правительство Норвегии увеличит средства, доступные для поселения беженцев, бегущих из Украины, поскольку ожидает, что количество прибывающих в страну искателей убежища будет больше, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщает thelocal.no.

► Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

В обновленном бюджете на 2023 год, который будет полностью обнародован позже в мае, правительство выделит больше денег на беженцев из Украины.

«Мы обратились к муниципалитетам с просьбой разместить в общей сложности 35 000 беженцев в 2023 году. Но последние прогнозы говорят о том, что их может быть даже больше. Вот почему нам нужно расселить больше беженцев», — сказала министр труда и социальной интеграции Марте Мьос Персен по норвежскому каналу новостей NTB.

Сколько беженцев ожидается

Согласно новому прогнозу, Норвегия может быть вынуждена разместить до 43 000 беженцев. Поэтому правительство предлагает увеличить финансирование ряда направлений.

Финансирование

Во-первых, он предоставит муниципалитетам дополнительные 50 000 крон (около 4 200 евро) за каждого беженца, которого они поселят. Ожидается, что до конца 2024 года это обойдется стране в 200 млн крон (около 17 млн евро). Эти деньги добавят к финансированию, которое местные власти получают для обустройства беженцев.

При этом к концу 2024 года на обучение беженцев норвежскому языку будет выделено 459 миллионов крон (свыше 38 млн евро).

Читайте также: Украинские беженцы будут регистрировать авто в Германии. Льготный период отменили

«Важно, чтобы муниципалитеты, поселяющие беженцев, также смогли поддержать их, когда они выходят на работу. Многим людям нужно больше, чем однолетнее норвежское образование, которое они получают сегодня. Учеба будет продлена на шесть месяцев, чтобы в общей сложности это было 18 месяцев», — сказал Мьос Персен.

Курсы предлагают спланировать так, чтобы украинцы могли совмещать их с работой.

Правительство Норвегии также выделит около 180 млн крон (15 млн евро) на повторные субсидии на аренду жилья для беженцев.