Болгария отменит запрет на украинский агроимпорт

Национальный запрет Болгарии на некоторые товары, поступающие из Украины, будет отменен после вступления в силу ЕС по стабилизации рынка, согласованные в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Болгарии, пишет Euractiv.

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В связи с тем, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия запретили украинскую продукцию для защиты местных рынков от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции, Европейская комиссия предложила ряд мер по стабилизации рынка на заседании Совета Е С по вопросам сельского хозяйства 25 апреля.

Правительство добавило, что Болгария отменит свой запрет с даты, когда меры ЕС вступят в силу.

Меры ЕС включают второй финансовый пакет для поддержки фермеров из наиболее пострадавших стран в размере 100 млн евро и активацию чрезвычайных защитных мер в соответствии с действующим Регламентом об автономных торговых мерах для четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы), импорт которых из Украины временно запрещен.

Еврокомиссия также будет осуществлять регулярный мониторинг других товаров и в случае возникновения возмущений на рынке будет внедрять защитные механизмы. Она также будет принимать меры по улучшению логистики и транзита товаров из Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 апреля правительство Болгарии запретило на два месяца импорт более 20 товаров из Украины, среди которых пшеница, пшеничная мука, подсолнечник, подсолнечное масло, кукуруза, мед и продукты пчеловодства, сырое и сухое молоко, грецкие орехи, фундук, яйца, куриное мясо, свинина, мясо овец и коз, рожь, ячмень, вино, этиловый спирт.

Обеспокоенная тем, что ее рынок будет перенасыщен зерновыми культурами, Болгария последовала примеру Польши, Венгрии и Словакии, прокомментировал тогдашний министр сельского хозяйства Явор Гечев.

Болгария получила 16 млн. евро компенсации от ЕС за то, что позволила экспортировать через свою территорию украинское зерно и пищевые продукты.

Страна попросила еще 50 млн евро, хотя болгарские производители зерна получают сотни миллионов евро прямых европейских субсидий.

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