Как изменить Украину и какие реформы нужны Украине после войны (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Валентином Красноперовым, основателем просветительской инициативы «Последний Капиталист».
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Источник: Минфин
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Комментарии - 11
Либо ратифицировать и принять в медицине МКБ-11 и обязать всех без исключения девушек и парней иметь медкнижку (как заменитель военного билета при приёме на любую работу), или отменить парням необходимость иметь военный билет при приёме на работу. А в военный билет переносить данные с медкнижки, а не наоборот. Также отменить практику дискриминации по полу и возрасту при приёме на работу.
Для госструктур можно вводить ответсвенность за дискриминацию, но не для частников.
В Польше мне тоже нашли предлог отказать на одном предприятии (тоже увидели по телосложению, что я IS) — их устроило то, что я специалист, но не понравилось то, что у меня нет сталого побуту, и они меня могут взять лишь временно, до конца лета — проще найти другого сотрудника. На другом предприятии сказали что слишком далеко живу и буду приезжать к шести утра, тогда как рабочий день с полшестого — значит нужны водительские права (они в Польше как дополнительный признак адекватности). Иными словами, нужно или автомобиль иметь, или жить неподалёку — своеобразный «фейс-контроль», но такое и в Украине бывает…
На то, что часто в вакансии указывается пол и возраст. Некоторые и пенсионера готовы взять, но не все. Главное чтобы человек справлялся с работой. А вот смотреть на пол, возраст, наличие/отсутствие жены и детей это другой вопрос, и не должен прямо фигурировать в объявлении.