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4 мая 2023, 12:44 Читати українською

Как изменить Украину и какие реформы нужны Украине после войны (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Валентином Красноперовым, основателем просветительской инициативы «Последний Капиталист».

  • Экономика Украины после распада СССР
  • Как рушилась экономика «красных директоров»
  • Что нам нужно сделать для того, чтобы экономика работала правильно
  • Какие реформы нужны Украине после войны
  • Самые необходимые реформы
  • Что произойдет с курсом доллара.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

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mlp711141
mlp711141
4 мая 2023, 13:35
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Как изменить Украину и какие реформы нужны Украине после войны

Либо ратифицировать и принять в медицине МКБ-11 и обязать всех без исключения девушек и парней иметь медкнижку (как заменитель военного билета при приёме на любую работу), или отменить парням необходимость иметь военный билет при приёме на работу. А в военный билет переносить данные с медкнижки, а не наоборот. Также отменить практику дискриминации по полу и возрасту при приёме на работу.
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 мая 2023, 14:00
#
А что такое дискриминация ? Работодатель — частник имеет право на свой личный вкус подбирать наемный персонал. Это конституционное право каждого.
Для госструктур можно вводить ответсвенность за дискриминацию, но не для частников.
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mlp711141
mlp711141
4 мая 2023, 14:12
#
Тогда должен хотя бы конкурсом прикрываться, чтобы законно было. Старым перд*ном по состоянию здоровья можно стать и в 24, как я, а можно и в 55 сохранить молодость — всё индивидуально. Однако «старый перд*ун» — титул не только плохой, но и хороший, может означать умудрённого жизненным опытом профессионала. Вот я давно замечаю, что в Украине, что в Польше, почтальоном скорее примут девушку, чем парня, на некоторых других работах — наоборот. Вот и дискриминация. А есть дискриминация и по возрасту — не нужны ни слишком молодые, ни слишком пожилые, ни люди с нетипичными чертами лица и «прочими деталями внешнего вида» (например, телосложением), из-за чего может быть дискриминация по состоянию здоровья (инвалидность и не только, например НФП, или, например, худоба или полнота, место жительства: слишком далеко, проживание в пригороде или в насыщенном криминалом районе), хотя какое значение это может иметь в офисе, тем более, если человек хорошо справляется с работой?
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 мая 2023, 15:01
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Кучу раз встречал вакансии на работа.юа типа «руководитель женщина ищет помощника/ассистента тоже женщину» . Не вижу ничего зазорного. Каждый подбирает персонал на свой вкус.
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mlp711141
mlp711141
4 мая 2023, 15:45
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Сейчас, пока военное положение, сквозь пальцы смотрят на то, что дискриминация по полу и возрасту. Тут нужен конкурсный отбор для прикрытия, чтобы создать вид законности. Тогда кандидаты на трудоустройство не обидятся, и не подадут жалобу. Так, прикрываясь конкурсом, можно его условия иметь явные и скрытые, и так подбирать. Однако когда меня не взяли на хлебозавод в Киевской области, зав. производством видела по моему телосложению, что я IS, но сказала иначе, мол, понимает, что «в армии не служил, потому что проблемы с позвоночником» (увидела отклонения в развитии, вызванное генетикой, потому что скелет «не такой»), и сходу отказывала. Но, услышав что у меня другая статья в военнике, заинтересовалась, всё записала, и сказала, что перезвонит при запуске второй линии, которая готовилась в работу, но не перезвонила — такая форма отказа.
В Польше мне тоже нашли предлог отказать на одном предприятии (тоже увидели по телосложению, что я IS) — их устроило то, что я специалист, но не понравилось то, что у меня нет сталого побуту, и они меня могут взять лишь временно, до конца лета — проще найти другого сотрудника. На другом предприятии сказали что слишком далеко живу и буду приезжать к шести утра, тогда как рабочий день с полшестого — значит нужны водительские права (они в Польше как дополнительный признак адекватности). Иными словами, нужно или автомобиль иметь, или жить неподалёку — своеобразный «фейс-контроль», но такое и в Украине бывает…
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 мая 2023, 15:48
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На что жалобу подавать кандидату ? на то, что мне не перезвонили повторно ? зав производством тактично отморозила — какие к ней претензии ?
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mlp711141
mlp711141
4 мая 2023, 15:55
#
На что жалобу подавать кандидату ?

На то, что часто в вакансии указывается пол и возраст. Некоторые и пенсионера готовы взять, но не все. Главное чтобы человек справлялся с работой. А вот смотреть на пол, возраст, наличие/отсутствие жены и детей это другой вопрос, и не должен прямо фигурировать в объявлении.
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 мая 2023, 15:59
#
Ну значит из вакансий такие требования уберут для вида
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Сергій Т
Сергій Т
4 мая 2023, 14:51
#
Україна впорається, якщо внутрішні «доброзичливці» не будуть заважати, розхитувати і дискредитувати діяльність вищого керівництва нашої держави. Тобто, банальна боротьба за владу діє на розвиток держави найгірше будь-яких зовнішніх чинників.
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 мая 2023, 14:54
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«Вище керівництво нашої держави» докерувалось до повномасштабної війни та обстрілів українських міст. Але розхитувати човен неможна, бо найвеличніший випаде
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korvin29
korvin29
4 мая 2023, 15:00
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Единственный способ провести реформы это 100% зависимость от финансирования Западом, только под давлением Запада,т.е. методом кнута и пряника, руководство Украины может что-то сделать.
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