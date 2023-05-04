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4 мая 2023, 13:46 Читати українською

Суд арестовал скрытые активы Новинского более чем на 10,5 миллиарда

СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского более чем на 10,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского более чем на 10,5 млрд грн.
Фото: thepage.ua

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Заблокированные активы

В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд. Среди них:

  • элитный гостиничный комплекс в центре Киева;
  • морской торговый порт «Очаков»;
  • помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

«Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов», — отметили правоохранители.

Однако спецслужба разоблачила преступную схему и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) продолжается расследование.

Напомним

Ранее Минфин писал, что суд арестовал имущество Вадима Новинского на более 3,5 млрд грн.

Также суд наложил арест на 18 млн кубометров газа стоимостью более 144 млн грн, принадлежавших компаниям Новинского.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 мая 2023, 13:52
#
І що, продадуть і пустять ці гроші на війну чи хтось по-тихому собі відіжме?
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0
Сергій Т
Сергій Т
4 мая 2023, 14:32
#
Прощавай «Верес»! 😆
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