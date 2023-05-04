Аккордбанк полностью вернул рефинансирование НБУ — СМИ

«Аккордбанк обеспечил полное погашение кредитов рефинансирования и не планирует ими пользоваться в будущем. Последний платеж банк совершил 24 марта», — заявил Руднев.

На 1 января 2023 года Аккордбанк имел обязательства перед НБУ на 990 млн грн, по состоянию на 1 марта сократил их до 714 млн грн. В банке сообщают, что после 24 марта они не имеют обязательств по рефинансированию НБУ.

В 2023 году, по словам Руднева, Аккордбанк сконцентрируется, среди прочего, на сохранении суперликвидности, «присущей банку исторически».

Новые инвестиции в ОВГЗ не планируются. «К осени текущего года объем ОВГЗ в портфеле не планируем увеличивать. Дальше все будет зависеть от процентных ставок на рынке и ситуации в стране в целом», — сказал банкир.