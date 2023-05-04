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4 мая 2023, 14:30 Читати українською

Аналитики Morgan Stanley обновили прогноз цен на нефть

Эксперты одного из крупнейших мировых банков Morgan Stanley обновили прогноз цен на нефть. Что важно и позитивно для Украины — перерасчет сделан в сторону уменьшения. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

Эксперты одного из крупнейших мировых банков Morgan Stanley обновили прогноз цен на нефть.
Фото: pixabay.com

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Как изменятся цены на нефть

По мнению аналитиков Morgan Stanley, эталонная марка Brent в 2023 году будет стоить:

  • в третьем квартале — $77,5 за баррель (-$12,5 по сравнению с предыдущим квартальным прогнозом);
  • в четвертом квартале — $75,0 за баррель (-$12,5).

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В 2024 году, согласно предсказаниям, нефть будет дороже, однако все равно на более или менее приемлемом, а главное — стабильном уровне:

  • в первом квартале — $85 (-$10,0 по сравнению с предыдущим прогнозом);
  • во втором квартале — $85 (-$7,5);
  • в третьем квартале — $85 (-$5,0).

Также считается, что как минимум в начале 2024 значительного дефицита предложения по сравнению со спросом не предусматривается.

«Учитывая уровень зависимости от импорта нефтепродуктов, для Украины такой сценарий является приемлемым (конечно, хотелось бы, чтобы нефть была дешевле, но многие пугали, что в 2024 году она пересечет отметку 100 долларов за баррель)», — отметил Гетманцев.

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Источник: Минфин
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