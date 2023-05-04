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4 мая 2023, 11:13 Читати українською

АРМА передало в управление арестованные активы стоимостью 7 миллиардов

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) передало в управление частным и государственным компаниям арестованные активы общей стоимостью более 7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) передало в управление частным и государственным компаниям арестованные активы общей стоимостью более 7 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

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В начале года этот показатель составлял 4,8 млрд грн. Таким образом, за первый квартал 2023 года управляющим переданы активы стоимостью почти 2,5 млрд грн.

В частности, АРМА заключило договоры управления активами компании в сфере добывания нефти и природного газа (ООО «Сервис Ойл»), а также активами производителя бытовой химии (ЧАО «Винницабытхим»).

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Кроме того, Нацагентство хранит стоимость арестованных денежных средств на сумму около 3 млрд грн. Из них более 1,2 млрд. вложено в военные облигации, около 1,7 млрд. размещено на депозитном портфеле в государственном банке.

Следовательно, общая стоимость арестованных активов, сохранение которых обеспечивает АРМА, сегодня составляет 10 млрд грн.

В то же время, АРМА продолжает поиск управителей для арестованных активов, в частности, с начала 2023 года объявлено более 150 конкурсов для представителей бизнеса.

Источник: Минфин
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