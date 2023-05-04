Курс валют на 4 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 4 мая, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро в покупке прибавил 8 копеек, а в продаже прибавил 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,85 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, евро — 41,48−41,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,50−40,90 грн/евро.

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