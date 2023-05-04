Укрпочта открыла предзаказ новой марки «Гвардия наступления» (фото)

Укрпочта открыла предзаказ нового почтового блока «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления»! Об этом в телеграм-канале написал глава компании Игорь Смилянский.

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Что известно о марке

«Этот почтовый выпуск продолжает героическую серию, начатую в прошлом году выпуском „Слава Вооруженным Силам Украины!“. На блоке — бойцы Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы. Герои и профи, за чьей работой на фронте следит весь мир. Одни из тех, кто вернет домой, под украинский флаг, наши по закону и зову душ территории», — написал Смелянский.



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Тираж блока — 235 000 экземпляров.

Номинал каждой марки — F (23 грн.), стоимость блока — 69 грн.

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Автор марок и конвертов — заслуженный художник Украины Александр Охапкин. Фото для открыток предоставлены НГУ, ГНСУ, НПУ.

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