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4 мая 2023, 10:00 Читати українською

Пышный убежден, что Украина вошла в стойкий дезинфляционный тренд

Украина вошла в стойкий дезинфляционный тренд, позволяющий прогнозировать дальнейшее снижение уровня инфляции. Об этом в интервью каналу «Мы — Украина» рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Украина вошла в стойкий дезинфляционный тренд, позволяющий прогнозировать дальнейшее снижение уровня инфляции.
Фото: flickr.com

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Тренд на понижение

«Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится. Это результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских энергетиков, быстро восстановила свои мощности. Есть и внешние факторы: цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок», — сказал Пышный.

По его словам, целый комплекс факторов позволяет считать, что Украина вошла в достаточно устойчивый дезинфляционный тренд. Потому Национальный банк пересмотрел свой прогноз инфляции на конец года.

«Если в декабре мы прогнозировали инфляцию на уровне 18,7%, то к концу года мы прогнозируем 14,8%», — отметил глава НБУ.

Прогноз НБУ

Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%.

НБУ также значительно улучшил прогноз инфляции в 2023 году. Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 14,8% по итогам года по сравнению с 18,7% в предыдущем прогнозе.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
zig4free
zig4free
4 мая 2023, 10:59
#
Ща вернут налоги на толпиво — будет резкий скачет +20%
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