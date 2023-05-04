Евро подорожал на 26 копеек. Официальный курс валют

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3 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,10 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и продаже.

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