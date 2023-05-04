4 мая европейская валюта подорожала на 26 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,36 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
Евро подорожал на 26 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
3 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,10 гривны за евро .
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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