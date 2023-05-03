Украина и ЕС договорились о продлении «экономического безвиза»

Украина и Европейский Союз достигли договоренностей о продлении «экономического безвиза» еще на год. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram .

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«Продолжаем активное сотрудничество с Европейским Союзом для нашей победы! Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении „экономического безвиза“ еще на год», — отметил Шмыгаль.

По его словам, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов, что важно для восстановления отечественной экономики.

«Восстановлен доступ нашей аграрной продукции на европейский рынок. Совместно с Еврокомиссией удалось договориться о прекращении блокирования транзита более 500 позиций украинских аграрных товаров. Работа „путей солидарности“ продолжится», — добавил премьер.

Кроме того, по его словам, сняты все другие односторонние запреты, введенные пятью соседними странами.

«На уровне Еврокомиссии выстроен компромиссный механизм, предусматривающий ограничения по экспорту 4-х позиций украинской аграрной продукции в соседние страны. Но это исключительно временное ограничение, действующее до 5 июня», — отметил Шмыгаль.

Напомним

«Минфин» писал, что внешний товарооборот Украины составил $16,6 млрд в январе-феврале, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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