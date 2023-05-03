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3 мая 2023, 19:06 Читати українською

Бизнес в условиях войны: У 83% компаний есть мобилизованные в ряды ВСУ сотрудники

У 83% компаний есть мобилизованные в ряды ВСУ сотрудники, у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, в том числе инженеры, IТ-специалисты. Об этом свидетельствуют данные опроса 115 топ-менеджеров компаний — членов Европейской бизнес Ассоциации, проведенного с 4 по 26 апреля.

У 83% компаний есть мобилизованные в ряды ВСУ сотрудники, у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, в том числе инженеры, IТ-специалисты.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Сейчас в рядах вооруженных сил защищают Украину сотрудники 83% компаний, среди которых 51% мобилизовано до 10% от военнообязанных работников, 25% — 10−20%, 5% — 20−40%. При этом у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, включая инженеров, IТ-специалистов, электричества, механики, машинистов, водителей.

Потери

В результате боевых действий 38% компаний понесли непосредственные потери, а 21% имеют оставшиеся на оккупированных территориях активы (производственные мощности, землю, технику, транспорт, недвижимость, продукцию). Бизнес продолжает терять средства из-за войны — по состоянию на сейчас 33% сообщают о потерях до $1 млн, 37% - о потерях в диапазоне $1−10 млн, 10% - о потерях более $10 млн.

Возобновление деятельности

Несмотря на это, все больше компаний возобновляют полноценную деятельность — сейчас таких в Ассоциации 68%. В январе в полном объеме работало 54%, а в октябре 2022 года — 44% компаний. С некоторыми ограничениями продолжают работать 31% компаний, а еще 1% - не работает вообще.

Количество бизнесов, выплачивающих заработные платы сотрудникам в полном объеме, остается стабильно высоким — сейчас это 90% опрошенных, к тому же 21% производят авансовые и бонусные выплаты. К сокращению заработных плат прибегают 10%, к увольнениям — 2%, в неоплачиваемый отпуск отправляют сотрудников 3% компаний.

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Помощь ВСУ

«В военное время регулярная поддержка вооруженных сил имеет большое значение и мы рады отметить, что компании Ассоциации продолжают мощно помогать армии и населению», — говорится в сообщении.

Так, по 47% поддерживают ВСУ финансово и поддерживают своих сотрудников, защищающих страну, 42% предоставляют свою продукцию, а 24% — услуги потребностей вооруженных сил и социальные цели.

Финансовая «подушка»

Финансовая «подушка» бизнеса более или менее стабильна: 25% имеют финансовые резервы на полгода, 23% - в год, а 37% - в год и более. Еще 5% имеет запас финансовой прочности на несколько месяцев, а 5% — вообще нет. Текущая ситуация не слишком отличается от января этого года.

Для поддержки своего бизнеса в сложный период 7% опрошенных бизнесов пользовались программами государственной поддержки, в том числе 3% - программой «Доступные кредиты», 3% - компенсацией за трудоустройство ВПЛ и 1% - другими программами.

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Источник: Минфин
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