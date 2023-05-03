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3 мая 2023, 18:44 Читати українською

Новая почта возобновила отправку некоторых продуктов в страны ЕС

Правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов. В связи с этим Новая почта возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, направляющихся в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.
Фото: retailers.ua

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Какие продукты можно отправить за границу

Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу: шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники, жевательные резинки, хрустящие хлебцы, сухари и гренки, готовые соусы, кетчупы, горчицу, консервы из рыбы или рыбной икры — при условии, если такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской невредимой упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.

Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами для отправки за границу, — до 10 кг.

Что запрещено отправлять

Запрещается отправка: мясо, продукты животного происхождения; продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима; молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой); фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т. п.); орехи, семена; кофе, чай; растительные масла; злаки и крупы и мука, отруби из них; сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу; пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.

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Напомним

«Минфин» писал, что 19 апреля Новая почта приостановила прием в отделениях пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС из-за того, что правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины.

Источник: Минфин
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