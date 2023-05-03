Porsche увеличил прибыль на четверть благодаря Китаю

Производитель автомобилей класса люкс Porsche в первом квартале смог нарастить прибыль на 18,2% по сравнению с прошлым годом, а его выручка и операционная прибыль подскочили на четверть после увеличения до рекордного уровня объема поставок, пишет Reuters.

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Причина увеличения прибыли

Росту поставок на 18% в первом квартале способствовал сильный спрос в Китае, и поэтому компания смогла подтвердить свой прогноз 2023 год по достижению рентабельности продаж от 17% до 19% при выручке от 40 до 42 млрд евро.

Операционная прибыль подразделения финансовых услуг снизилась с 102 млн до 86 млн евро, что объясняется оценкой хеджирования процентной ставки и производных финансовых инструментов, а также влиянием повышения ставки.