Украинский сервис такси Uklon вышел на рынок Азербайджана

Украинский сервис вызова такси Uklon вышел на рынок Азербайджана. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

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Выход на новые рынки

«Последние годы мы искали и рассматривали разные возможности для развития бренда Uklon на внешних рынках. Мы начинаем с Азербайджана, где начинаем свою работу под брендом Uklon», — заявил Сергей Смусь, операционный директор и соучредитель компании.

Uklon запускает онлайн-сервис вызова авто в партнерстве с локальным маркетплейсом Umico. Сервис будет доступен в столице Азербайджана Баку.

В рамках партнерства будет действовать программа лояльности, в рамках которой оплачивать поездки можно будет накопленными бонусами Umico.

Сейчас Uklon работает в 27 городах Украины, мобильное приложение компании скачали более 12 млн раз.

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