Украинский сервис вызова такси Uklon вышел на рынок Азербайджана. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Украинский сервис такси Uklon вышел на рынок Азербайджана
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Выход на новые рынки
Uklon запускает онлайн-сервис вызова авто в партнерстве с локальным маркетплейсом Umico. Сервис будет доступен в столице Азербайджана Баку.
В рамках партнерства будет действовать программа лояльности, в рамках которой оплачивать поездки можно будет накопленными бонусами Umico.
Сейчас Uklon работает в 27 городах Украины, мобильное приложение компании скачали более 12 млн раз.
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