Игорный бизнес в апреле уплатил налогов на 452 миллиона

В апреле в бюджет поступило 452 млн грн налога от деятельности игорного бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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«Игорный бизнес за апрель оплатил 452 млн грн. Это значительно лучше, чем было, но учитывая данные Нацбанка об объемах нелегального рынка, то как-то мало. Будем разбираться», — отметил он.

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Напомним

В марте в бюджет поступило 423,5 млн грн налогов от деятельности игорного бизнеса. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год и 60% соответствующих поступлений в 2022 году.