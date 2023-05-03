Администрация Байдена предлагает ввести 30% налог на майнинг криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 14:29 Читати українською

Администрация Байдена предлагает ввести 30% налог на майнинг криптовалют

Совет экономических консультантов (CEA) при президенте США Джо Байдена предложил включить в федеральный бюджет 30% налог на электроэнергию, которая используется во время добычи криптовалют. Об этом сообщает Yahoo.

Совет экономических консультантов (CEA) при президенте США Джо Байдена предложил включить в федеральный бюджет 30% налог на электроэнергию, которая используется во время добычи криптовалют.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Данная инициатива направлена на минимизацию влияния на изменение климата.

«Высокое потребление энергии майнерами негативно сказывается на окружающей среде, качестве жизни и электросетях, где расположены эти фирмы по всей стране», — говорится в сообщении.

В предстоящей публикации Совет приведет аргументы в пользу акцизного налога Digital Asset Mining Energy (DAME).

В CEA отметили, что его введение вынудит фирмы лучше учитывать вред, который они наносят обществу. В настоящее время их затраты не учитывают загрязнения окружающей среды, повышение цен на топливо и воздействие роста выбросов парниковых газов на климат.

В CEA также указали на необходимость федерального регулирования, учитывающего общественные издержки добычи криптовалют.

Предлагается поэтапное введение налога в течение трех лет, начиная со следующего года с 10%, затем повышение до 20% и 30%.

Согласно расчетам, DAME принесет $3,5 млрд в течение десяти лет.

Регистрируйся и покупай криптовалюту!

Директор по энергетической политике Палаты цифровой торговли Том Мейпс видит в шагах администрации Байдена стремление «напасть на индустрию, которую они не поддерживают».

«Это явно демонстрирует то, что им не нравится эта отрасль. Они ищут способы ее ограничить», — пояснил он.

Читайте также: Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

Добыча криптовалют в США

По данным отчета Белого дома, добыча криптовалют в США потребляет больше энергии, чем Австралия в целом. В США, где сосредоточена примерно треть всего майнинга, на этот вид деятельности приходится от 0,9% до 1,7% всех суммарных затрат.

По оценкам New York Times, 34 крупнейших предприятия используют столько же электроэнергии, сколько почти 3 млн домохозяйств. Десять компаний, расположенных в Техасе, стали причиной более высоких цен для всех потребителей после того, как генерируемый ими спрос создал риски блэкаутов.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами