Администрация Байдена предлагает ввести 30% налог на майнинг криптовалют

Совет экономических консультантов (CEA) при президенте США Джо Байдена предложил включить в федеральный бюджет 30% налог на электроэнергию, которая используется во время добычи криптовалют. Об этом сообщает Yahoo.

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Данная инициатива направлена на минимизацию влияния на изменение климата.

«Высокое потребление энергии майнерами негативно сказывается на окружающей среде, качестве жизни и электросетях, где расположены эти фирмы по всей стране», — говорится в сообщении.

В предстоящей публикации Совет приведет аргументы в пользу акцизного налога Digital Asset Mining Energy (DAME).

В CEA отметили, что его введение вынудит фирмы лучше учитывать вред, который они наносят обществу. В настоящее время их затраты не учитывают загрязнения окружающей среды, повышение цен на топливо и воздействие роста выбросов парниковых газов на климат.

В CEA также указали на необходимость федерального регулирования, учитывающего общественные издержки добычи криптовалют.

Предлагается поэтапное введение налога в течение трех лет, начиная со следующего года с 10%, затем повышение до 20% и 30%.

Согласно расчетам, DAME принесет $3,5 млрд в течение десяти лет.

Директор по энергетической политике Палаты цифровой торговли Том Мейпс видит в шагах администрации Байдена стремление «напасть на индустрию, которую они не поддерживают».

«Это явно демонстрирует то, что им не нравится эта отрасль. Они ищут способы ее ограничить», — пояснил он.

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Добыча криптовалют в США

По данным отчета Белого дома, добыча криптовалют в США потребляет больше энергии, чем Австралия в целом. В США, где сосредоточена примерно треть всего майнинга, на этот вид деятельности приходится от 0,9% до 1,7% всех суммарных затрат.

По оценкам New York Times, 34 крупнейших предприятия используют столько же электроэнергии, сколько почти 3 млн домохозяйств. Десять компаний, расположенных в Техасе, стали причиной более высоких цен для всех потребителей после того, как генерируемый ими спрос создал риски блэкаутов.

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