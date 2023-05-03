Еврокомиссия на месяц запретила экспорт зерна из Украины в пять стран

Европейская комиссия со вторника, 2 мая, ограничила свободное обращение четырех украинских аграрных товаров — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Запрет на экспорт
Это чрезвычайные и временные меры, о которых Еврокомиссия договорилась с соседями Украины в конце прошлой недели. В обмен они должны упразднить односторонние ограничения, введенные против украинской аграрной продукции.
Ограничения, введенные на уровне ЕС, будут действовать до 5 июня 2023, но при необходимости могут быть продлены.
За это время пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут свободно продаваться на территории всего ЕС, кроме этих пяти государств.
Еврокомиссия заявила, что готова начать оценку ситуации по другим чувствительным пищевым продуктам.
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Соседи Украины также должны обеспечить свободный транзит украинского зерна.
«Эти меры решают проблемы фермеров государств-членов, соседствующих с Украиной, и подтверждают решительную приверженность ЕС к поддержке Украины и сохранению ее возможностей экспортировать зерно», — заявила Еврокомиссия.
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