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3 мая 2023, 8:45 Читати українською

Еврокомиссия на месяц запретила экспорт зерна из Украины в пять стран

Европейская комиссия со вторника, 2 мая, ограничила свободное обращение четырех украинских аграрных товаров — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Европейская комиссия со вторника, 2 мая, ограничила свободное обращение четырех украинских аграрных товаров — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

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Запрет на экспорт

Это чрезвычайные и временные меры, о которых Еврокомиссия договорилась с соседями Украины в конце прошлой недели. В обмен они должны упразднить односторонние ограничения, введенные против украинской аграрной продукции.

Ограничения, введенные на уровне ЕС, будут действовать до 5 июня 2023, но при необходимости могут быть продлены.

За это время пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут свободно продаваться на территории всего ЕС, кроме этих пяти государств.

Еврокомиссия заявила, что готова начать оценку ситуации по другим чувствительным пищевым продуктам.

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Соседи Украины также должны обеспечить свободный транзит украинского зерна.

«Эти меры решают проблемы фермеров государств-членов, соседствующих с Украиной, и подтверждают решительную приверженность ЕС к поддержке Украины и сохранению ее возможностей экспортировать зерно», — заявила Еврокомиссия.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Uuu123
Uuu123
3 мая 2023, 9:48
#
Нужно в этом году посеять меньше пшеницы в Украине, чтобы другие страны испытывали острую необходимость в ней, тогда и запретов для продажи больше не будет и аграриям напрячься меньше нужно, а цена на продукцию вырастет и аграрии от меньшего колличества уражая в деньгах ничего не потеряют
+
+15
Valllent
Valllent
3 мая 2023, 10:16
#
Нет, просто потеряем еще большую долю рынка.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 мая 2023, 11:15
#
Вам голод і без того організують.
+
0
kievpol
kievpol
3 мая 2023, 12:15
#
Треба вийти, ще попів поганяти, і на майдані попригати, х.з. раніше ж це якось допомагало!
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