Компания Фридмана страхует авто росгвардейцев, воюющих против Украины — «Схемы»

Российская компания «АльфаСтрахование», совладельцем которой является подсанкционный олигарх Михаил Фридман, предоставляет росгвардии услуги по страхованию служебного транспорта ее подразделений. Об этом пишут «Схемы» (Радио Свобода).

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Работа на враге

Схемы нашли подтверждение того, что воинские части, с которыми подписаны контракты, принимают непосредственное участие в полномасштабной войне против Украины и поддерживают российский режим на оккупированных территориях.

Также «Схемы» установили, что страховая компания Фридмана застраховала автомобили воинской части, подчиняющейся Главному управлению специальных программ президента рф Владимира Путина.

В комментарии «Схемам» Фридман подтвердил, что он является акционером этой компании, но подчеркнул, что «вышел из всех органов управления».

Позиция украинского Минюста

В Минюсте сообщили, что такое сотрудничество может служить основанием для конфискации активов Михаила Фридмана в Украине в пользу государства.

росгвардия — один из самых крупных заказчиков услуг компании «АльфаСтрахование», оплатив фирме Фридмана около 280 миллионов рублей (130 млн гривен) за последние 5 лет. Сотрудничество продолжилось и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как выяснили журналисты, среди российских силовиков компания Фридмана сотрудничает не только с росгвардией. «АльфаСтрахование» застраховало транспорт Главного управления МВД россии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Расследование Схем также выявило, что защита АльфаСтрахование распространяется и на служебный транспорт тех военнослужащих, которые отвечают, в частности, за личную безопасность президента россии Владимира Путина. Журналисты нашли контракт от 7 февраля 2023 года, заключенный с воинской частью № 26116. Срок действия контракта — до декабря этого года.

На горячей линии «АльфаСтрахования» журналистам сообщили, что компания не рассматривает страховые случаи ДТП, которые произошли на оккупированных территориях Украины, и предположили, что после 1 января 2024 года ситуация может измениться.

В комментарии «Схемам» Михаил Фридман сообщил, что с февраля 2022 вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.

«В настоящее время я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в коем виде. Вам следует ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний», — подчеркнул бизнесмен.

Журналисты обратились с запросом в «АльфаСтрахование», но ответа пока не получили.

Напомним

В Украине Фридман владеет «Киевстаром», «Альфа-банком» (ныне это «Сенс-банк»), «Моршинская».

Михаил Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших в санкционный список ЕС в конце февраля 2022-го. В обосновании сказано: олигарх имеет крепкие связи с администрацией Путина, построил бизнес за счет приближенности к власти. Фридман с этим не согласен и пытается всячески опротестовать наложение санкций.

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