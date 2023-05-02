Российская компания «АльфаСтрахование», совладельцем которой является подсанкционный олигарх Михаил Фридман, предоставляет росгвардии услуги по страхованию служебного транспорта ее подразделений. Об этом пишут «Схемы» (Радио Свобода).
Компания Фридмана страхует авто росгвардейцев, воюющих против Украины — «Схемы»
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Работа на враге
Схемы нашли подтверждение того, что воинские части, с которыми подписаны контракты, принимают непосредственное участие в полномасштабной войне против Украины и поддерживают российский режим на оккупированных территориях.
Также «Схемы» установили, что страховая компания Фридмана застраховала автомобили воинской части, подчиняющейся Главному управлению специальных программ президента рф Владимира Путина.
В комментарии «Схемам» Фридман подтвердил, что он является акционером этой компании, но подчеркнул, что «вышел из всех органов управления».
Позиция украинского Минюста
В Минюсте сообщили, что такое сотрудничество может служить основанием для конфискации активов Михаила Фридмана в Украине в пользу государства.
росгвардия — один из самых крупных заказчиков услуг компании «АльфаСтрахование», оплатив фирме Фридмана около 280 миллионов рублей (130 млн гривен) за последние 5 лет. Сотрудничество продолжилось и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как выяснили журналисты, среди российских силовиков компания Фридмана сотрудничает не только с росгвардией. «АльфаСтрахование» застраховало транспорт Главного управления МВД россии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Расследование Схем также выявило, что защита АльфаСтрахование распространяется и на служебный транспорт тех военнослужащих, которые отвечают, в частности, за личную безопасность президента россии Владимира Путина. Журналисты нашли контракт от 7 февраля 2023 года, заключенный с воинской частью № 26116. Срок действия контракта — до декабря этого года.
На горячей линии «АльфаСтрахования» журналистам сообщили, что компания не рассматривает страховые случаи ДТП, которые произошли на оккупированных территориях Украины, и предположили, что после 1 января 2024 года ситуация может измениться.
В комментарии «Схемам» Михаил Фридман сообщил, что с февраля 2022 вышел из всех органов управления всех российских и иностранных компаний, акционером которых он является.
«В настоящее время я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в коем виде. Вам следует ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний», — подчеркнул бизнесмен.
Журналисты обратились с запросом в «АльфаСтрахование», но ответа пока не получили.
Напомним
В Украине Фридман владеет «Киевстаром», «Альфа-банком» (ныне это «Сенс-банк»), «Моршинская».
Михаил Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших в санкционный список ЕС в конце февраля 2022-го. В обосновании сказано: олигарх имеет крепкие связи с администрацией Путина, построил бизнес за счет приближенности к власти. Фридман с этим не согласен и пытается всячески опротестовать наложение санкций.
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Комментарии - 1
Думаю через пару лет «Схемы» дорасследуются до очередной сенсации: ну типа что все облгазы-российские, часть облэнерго тоже. Газа в Словакии нет и никогда не было, а импортируемое с Венгрии топливо тоже оказывается было с рос.нефти, т.к. в Венгрии её никогда не добывали. Нефтегаз с 2014 и по сей день обеспечивает транспортировку рос.газа в ЕС и т. д. т.п.
Вообщем «сенсаций» нас ждет ещё много.
Все знают как низя, но никто не готов топить дровами, ходить пешком.ну или хотя б внятно объяснить что он хочет и как видит реализацию этого.