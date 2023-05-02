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2 мая 2023, 16:34 Читати українською

Рада дала добро на продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.

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«За» законопроекты № 9259 и № 9260 проголосовало 324 и 333 нардепа.

«Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 сроком на 90 суток, то есть до 18 августа», — уточнил депутат.

Как сообщалось, это уже седьмое голосование парламента по военному положению с начала полномасштабной войны. В последний раз до этого соответствующее решение Рада приняла 7 февраля.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+55
Dafxf4300
Dafxf4300
2 мая 2023, 17:52
#
Военком Борисов придбає ще одну віллу в Іспанії
+
0
Евгений Евгениевич
Евгений Евгениевич
2 мая 2023, 18:01
#
До останнього українця
+
+10
kievpol
kievpol
2 мая 2023, 19:08
#
Цікаво, вони будуть голосувати, якщо зобов’язати третину часу проводити на фронті?
+
0
Бедный папа
Бедный папа
2 мая 2023, 19:19
#
Даю добро на мобилизацию Кошевого и Пикалова
+
0
Bitcoin
Bitcoin
2 мая 2023, 20:00
#
Гетмана надо мобилизировать
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