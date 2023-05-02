Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель руководителя
Рада дала добро на продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель руководителя
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«За» законопроекты № 9259 и № 9260 проголосовало 324 и 333 нардепа.
«Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 сроком на 90 суток, то есть до 18 августа», — уточнил депутат.
Как сообщалось, это уже седьмое голосование парламента по военному положению с начала полномасштабной войны. В последний раз до этого соответствующее решение Рада приняла 7 февраля.
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