Рада дала добро на продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

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«За» законопроекты № 9259 и № 9260 проголосовало 324 и 333 нардепа.

«Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 сроком на 90 суток, то есть до 18 августа», — уточнил депутат.

Как сообщалось, это уже седьмое голосование парламента по военному положению с начала полномасштабной войны. В последний раз до этого соответствующее решение Рада приняла 7 февраля.