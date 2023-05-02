Morgan Stanley сократит 3 тысячи рабочих мест во втором квартале — Reuters

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley планирует сократить около 3 тысяч рабочих мест во втором квартале — это станет вторым раундом сокращений за последние полгода. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

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Сокращение в Morgan Stanley

По словам источника агентства, медленное заключение сделок и сложная экономическая среда побуждают инвестбанк пересмотреть свою численность персонала.

«Последний шаг последовал еще один квартал, в котором комиссионные от инвестиционно-банковского подразделения упали, что привело к снижению общего дохода почти на 2% до $14,5 миллиардов.

В прошлом месяце финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Ешайя заявила, что «управление расходами» является приоритетом ввиду более широкой рыночной неопределенности и повышенной инфляции", — напоминает издание.

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Инвестиционные банки Уолл-стрит пострадали от спада сделок, поскольку инвесторы стали осторожнее в отношении нестабильных рынков и быстрого роста процентных ставок.

Первичное публичное размещение акций практически остановилось, поскольку стартапы откладывают дебют на рынке до улучшения настроений инвесторов.

По данным Dealogic, в первом квартале объемы сделок слияний и поглощений сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил в декабре, что банк проведет «скромные» сокращения рабочих мест по всему миру, не называя точной цифры.

По состоянию на конец марта в банке работало более 82 тысяч сотрудников, и сокращение коснется почти 4% его персонала.

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