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2 мая 2023, 16:07 Читати українською

Правительство с начала войны привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 429 миллиардов гривен

С начала полномасштабной войны по 30 апреля 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 288 372,9 млн грн, $2 956,8 млн и 1 064,2 млн евро, что составляет почти 429 млрд грн в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

С начала полномасштабной войны по 30 апреля 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 288 372,9 млн грн, $2 956,8 млн и 1 064,2 млн евро, что составляет почти 429 млрд грн в эквиваленте.
Фото: finbalance.com.ua

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На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за аналогичный период направлено 291 997,9 млн грн, $3 812,8 млн и 662,6 млн евро.

В апреле 2023 года выплаты по облигациям внутреннего государственного займа на 6 248,0 млн грн (в эквиваленте) превышали заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке.

В то же время, в течение января — апреля этого года соответствующее сальдо было положительным и составило 61 031,3 млн грн.

Максимальная доходность

Максимальная доходность военных облигаций, размещенных в апреле, в гривне составила 19,60% годовых, а в долларах США — 4,85% годовых. Размещение военных ОВГЗ, номинированных в евро, в апреле не производилось.

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Объем ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. В апреле он составлял:

  • 24 586,1 млн. грн. или 35,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 3 апреля — 20 843,8 млн. грн. или 27,0%);
  • $710,1 млн или 39,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 3 апреля — $690,5 млн или 37,7%);
  • 50,0 млн. евро или 8,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 3 апреля — 49,3 млн. евро или 8,4%).

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов — 4 968,22 млн грн и $0,5 млн.

Министерство финансов в апреле погасило военные ОВГЗ, номинированные в гривне, на сумму 17 969,1 млн грн, а также в долларах США — $270,7 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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