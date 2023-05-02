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2 мая 2023, 13:58 Читати українською

США отменяют требование о вакцинации от COVID-19 для иностранных туристов

Соединенные Штаты отменят свои требования по вакцинации от COVID-19 для международных путешественников и федеральных служащих в конце дня 11 мая, когда закончится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, связанная с пандемией. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Соединенные Штаты отменят свои требования по вакцинации от COVID-19 для международных путешественников и федеральных служащих в конце дня 11 мая, когда закончится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, связанная с пандемией.
Фото: pixabay.com

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В феврале Палата представителей США проголосовала за отмену требования о том, чтобы большинство иностранных авиапассажиров были вакцинированы от коронавируса, что является одним из немногих оставшихся в силе ограничений на путешествия в связи с пандемией.

В июне прошлого года администрация президента США Джо Байдена отменила свое требование о том, что люди, прибывающие в США воздушным транспортом, должны иметь отрицательный результат на COVID-19, но сохранила требования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) относительно вакцинации для большинства иностранных путешественников.

По данным Reuters, Министерство внутренней безопасности также заявило, что, начиная с 12 мая, больше не будет требовать от путешественников, не являющихся гражданами США, въезжающих в США через наземные порты въезда и паромы, проходить вакцинацию от COVID-19 и предоставлять доказательства вакцинации по запросу.

Правила администрации Байдена, введенные в сентябре 2021 года, требующие, чтобы около 3,5 млн федеральных служащих и подрядчиков прошли вакцинацию, в противном случае им грозит увольнение или дисциплинарное взыскание, не применяются более года после ряда судебных решений.

В марте федеральный апелляционный суд подтвердил решение, блокирующее выполнение требований по вакцинации работников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
2 мая 2023, 14:05
#
О нет, акции фарма-сект пойдут вниз.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
2 мая 2023, 14:06
#
Ставь + если не колол этот «развод» себе :)
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