С начала года в сводный бюджет поступило 338 миллиардов

Поступления (сальдо) в сводный бюджет по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой Украины, в январе — апреле 2023 составили 337,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Отмечается, что в январе — апреле 2023 года в государственный бюджет поступило 200,6 млрд грн, в местные бюджеты — 137,3 млрд грн.

В апреле 2023 года поступления (сальдо) в сводный бюджет по контролируемым ГНС платежам составили 84,7 млрд грн. В государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн, в местные бюджеты — 36,3 млрд грн.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета за отчетный период составили 198 млрд. грн. Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 100,6%, дополнительно в бюджет поступило 1,3 млрд грн. При этом на счета плательщиков возмещено 51,8 млрд грн НДС.

Прирост

В разрезе основных платежей в январе — апреле 2023 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) — в 2 раза (+15,9 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц — 23% (+9,5 млрд грн).

Местные бюджеты в январе — апреле 2023 года получили 137,3 млрд грн, что на 27 млрд грн, или на 24,5% больше, чем в январе — апреле 2022 года.

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В апреле 2023 года поступления (сальдо) в сводный бюджет по контролируемым ГНС платежам составляют 84,7 млрд грн. В государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн, в местные бюджеты — 36,3 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в апреле 2023 составили 47,6 млрд грн. Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 106,9%, дополнительно в бюджет поступило 3,1 млрд. грн. Плательщикам на счета возмещено 11,4 млрд грн НДС.

В полном объеме выполнены показатели росписи Министерства финансов Украины по акцизному налогу с производимых и ввезенных товаров (продукции) — 132,7% (+2,4 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц — 114% (+1,6 млрд грн), по налогу на прибыль предприятия — 155,9% (+0,8 млрд грн), по налогу на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения — 102% (+0,3 млрд грн).

В разрезе основных платежей в апреле 2023 года прирост по сравнению с апрелем 2022 года составляет по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) — 3,7 млрд грн (+61%), по налогу и сбору на доходы физических лиц — 3,7 млрд грн (+38,1%).

Местные бюджеты в апреле 2023 года получили 36,3 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 45% больше, чем в апреле 2022 года.

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