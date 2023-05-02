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2 мая 2023, 9:48 Читати українською

Рынки замерли в преддверии решения ФРС и дефолт в США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: dsnews.uа

Американские акции завершили понедельник без ярко выраженной динамики

Высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones снизились на 0,1%, а S&P 500 практически не изменился.

Рынки замерли в преддверии выхода на этой неделе новых квартальных отчетностей от крупных американских компаний, включая Apple, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Ford и Starbucks.

Кроме этого, участники рынка сохраняют осторожный настрой перед следующим решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое будет объявлено в среду.

Ожидается, что американский регулятор поднимет ставки еще на 0,25%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,3%, японский Nikkei прибавил 0,2%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%.

МВФ улучшил прогноз по экономическому росту Азии на 2023 год

В Международном валютном фонде ожидают, что валовой внутренний продукт стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам этого года вырастет на 4,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,3% и после роста на 3,8% в 2022 году.

В МВФ отметили, что рост ВВП в регионе будет в первую очередь обусловлен восстановлением экономики Китая и устойчивым экономическим ростом в Индии. При этом остальной мир готовится к замедлению экономики из-за ужесточения денежно-кредитной политики и кризиса на Украине, замечают в МВФ. Ожидается, что в этом году Азия будет обеспечивать около 70% мирового роста ВВП.

США могут объявить дефолт уже 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что, если в ближайшее время не повысить лимит государственного долга, у Соединенных Штатов могут закончиться средства для выплат по долговым обязательствам уже к 1 июня этого года.

Озвученная министром финансов США дата оказалась раньше той, которую ожидали экономисты Уолл-стрит и чиновники в американском правительстве.

Последняя оценка Goldman Sachs предполагала исчерпания лимитов по госдолгу к концу июня. При этом в американском инвестбанке отмечали, что более слабые налоговые поступления могут сократить этот срок.

В Goldman Sachs также обратили внимание, что до сих пор на рынках было мало волнений из-за растущего риска дефолта по госдолгу США, но ситуация может измениться в ближайшее время.

JPMorgan получил согласие на покупку First Republic Bank

В понедельник Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) приняла предложение JPMorgan о покупке First Republic Bank с целью защиты депозитов клиентов регионального банка.

Клиентами First Republic Bank в основном были богатые люди, поэтому многие депозиты банка не были застрахованы, поскольку превышали лимит в $250 тыс., установленный FDIC.

Если бы First Republic Bank потерпел крах, ее вкладчики могли бы не вернуть все свои сбережения, замечает Fox News.

После приобретения банка генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что поглощение First Republic Bank не изменит шансов на рецессию в США, но стабилизирует американскую банковскую систему.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+26
bonv
bonv
2 мая 2023, 10:24
#
Дефолт в США?:)))) Прям дуже смішно… Скільки можна?:))) Піднімуть стелю і все — по дефолту:)
+
+26
Alik2021
Alik2021
2 мая 2023, 10:57
#
100% практичнее доллара, есть только сам вечно зеленый доллар!
+
0
bonv
bonv
2 мая 2023, 10:58
#
Бакс всіх переживе!
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