OpenAI привлекла $300 миллионов инвестиций с оценкой $27-29 миллиарда

Компания OpenAI, ответственная за создание чат-бота ChatGPT, завершила успешную продажу акций на сумму более $300 миллионов. Согласно отчету TechCrunch, продажи производились по оценке от $27 до $29 миллиардов, причем несколько известных компаний венчурного капитала приобрели новые акции. Об этом пишет dev.ua.

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Что известно о привлечении инвестиций

Среди венчурных компаний, участвовавших в продаже, были Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global.

Согласно TechCrunch, источник, знакомый с этим вопросом, также заявил, что Founders Fund инвестировал в компанию. Этот раунд последовал за инвестициями в размере $10 миллиардов, сделанными Microsoft в начале этого года.

Новое финансирование позволит OpenAI продолжить работу в области искусственного интеллекта и машинного обучения. OpenAI был в авангарде исследований искусственного интеллекта с момента своего создания в 2015 году и внес значительный вклад в эту сферу, включая разработку языковой модели GPT, используемой в чат-боте ChatGPT.

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