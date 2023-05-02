Спрос падает: украинцы сократили покупку валюты на $200 миллионов

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В апреле украинцы сократили покупку валюты на $200,1 млн по сравнению с мартом, когда они купили $424,3 млн.

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Всего с начала 2023 года украинцы продали $5 064,1 млн и купили на $6 781,4 млн Чистая покупка валюты составила $1 717,3 млн.