После завершения отопительного сезона количество субсидиантов и размер субсидии на коммунальные услуги снизится, ведь из перечня услуг, стоимость которых компенсирует государство, исключат отопление до следующего сезона. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Субсидия на оплату ЖКХ станет меньше: в чем причина
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Что известно
«Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона», — объясняют в ПФУ.
Речь идет о субсидии на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления.
Ее размер рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.
Источник: Минфин
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