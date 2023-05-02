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2 мая 2023, 11:28 Читати українською

Субсидия на оплату ЖКХ станет меньше: в чем причина

После завершения отопительного сезона количество субсидиантов и размер субсидии на коммунальные услуги снизится, ведь из перечня услуг, стоимость которых компенсирует государство, исключат отопление до следующего сезона. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

После завершения отопительного сезона количество субсидиантов и размер субсидии на коммунальные услуги снизится, ведь из перечня услуг, стоимость которых компенсирует государство, исключат отопление до следующего сезона.
Фото: biz.today.ua

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Что известно

«Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона», — объясняют в ПФУ.

Речь идет о субсидии на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

Ее размер рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
2 мая 2023, 12:02
#
Зради немає:)) От провокатори:)
+
0
zig4free
zig4free
2 мая 2023, 12:14
#
Как говориться субсудии — это Ukrainian Global Mahination
+
+15
Gts 18
Gts 18
2 мая 2023, 13:18
#
Причина в том что мамкин криптотрейдЫр и по совместительству инвестор в 5 грамм золота и 100 грамм серебра, стал покупать более дорогой беляш на остановке своей маршрутки. В связи с чем, было принято решение уменьшить субсидию его бабки с которой он проживает.
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