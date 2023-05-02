Субсидия на оплату ЖКХ станет меньше: в чем причина

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Что известно

«Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона», — объясняют в ПФУ.

Речь идет о субсидии на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

Ее размер рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.